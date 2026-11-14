Duro golpe para Creamfields Chile 2026: cinco artistas no se presentarán por suspensión de vuelos en EEUU

A través de sus redes sociales, los DJs anunciaron la lamentable noticia sobre su inasistencia al evento que se realizará en el Club Hípico este sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Creamfields Chile 2026 sufrió una importante baja de último minuto en la edición de este año, luego de que los vuelos provenientes de Estados Unidos fueran suspendidos.

Cinco artistas que fueron anunciados en el line-up el pasado agosto, no podrán presentarse este fin de semana en el festival de música electrónica.

El evento que se realizará en el Club Hípico este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, esperaba contar con la participación de Don Diablo, Virtual Riot, LP Giobbi, Two Friends y MATTN.

No obstante, sus shows deberán ser cancelados, debido a que estos artistas no lograron salir de Los Ángeles, Estados Unidos, incluso cuando ya habían subido al avión.

A través de sus redes sociales, los DJs anunciaron la lamentable noticia y se dirigieron a los fanáticos chilenos que asistirán a Creamfields.

“ Chile no sé qué decir, lo siento mucho. No podré llegar al show. Lo he esperado durante tanto tiempo. Los extraño, pero no hay nada que pueda hacer. Mi corazón está con ustedes. Espero que aún tengan un increíble festival, los veo pronto”, expresó Don Diablo.





MATTN compartió: “Me rompe el corazón anunciar que no podré llegar a Creamfields. Ya había abordado mi vuelo desde Los Ángeles, pero no pudimos despegar. Estoy absolutamente devastada. Esperaba verlos“.

“He estado sentado en este vuelo por tres horas intentando despegar”, contó uno de los integrantes del grupo Two Friends desde el avión. “Muy triste por esto, Chile”.

Por su parte, LP GIOBBI comentó que “dada la demente cancelación de los vuelos a nivel nacional, lamentablemente no podré llegar a Creamfields. Muy desilusionada, pero los veré lo más pronto posible Chile“.

La actividad aérea del país norteamericano se vio afectada por una falla este viernes, por lo que la Autoridad Aeronáutica Federal (FAA) emitió la orden de cancelar los despegues.

Sin embargo, horas después, se reanudaron las operaciones luego de una revisión en los sistemas. Pese a ello, los artistas no llegarían al festival.