Hizo especial llamado: Pangal Andrade se suma a búsqueda de jinete desaparecido en Buin

La familia del jinete pidió ayuda para que se sumen a la búsqueda tanto buzos como drones acuáticos.

Pangal Andrade y su familia, conocida como el “Clan Extremo”, se sumaron a la búsqueda de Aldo Ulloa, hombre de 31 años que desapareció el pasado miércoles en Buin.

Las labores se concentran en el sector de Lo Chacón, donde está el río Maipo, lugar en el que Aldo estaba montando una yegua y llevando a otra de tiro.

Ulloa habría hecho una parada para refrescar a los animales y una de las hipótesis que se baraja sobre su desaparición es que en ese momento habría caído al agua.

Los hechos habrían ocurrido cerca de las 15:00 horas. Hasta el momento, uno de los animales fue encontrado muerto, mientras que la otra yegua fue localizada con vida en una especie de islote.

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Pangal solicitó: “Si viven cerca del río Maipo, por favor, vean la ribera, asómense, por favor”.





En caso de que alguien vea algo que sea de utilidad, Andrade instó a comunicarse con la familia de Aldo o con Francisca Garrido, su amiga, cuya cuenta de Instagram es @fran.garrido.m.

Esta última agradeció en Contigo en Directo el retorno del GOPE de Carabineros, “porque se había dicho que no iban a participar el día de hoy (viernes)”.

En esa misma línea, se sumaron Bomberos de Buin, Isla de Maipo y Rengo: “Estamos acá con el Clan Extremo, que es de Pangal; gracias a Dios que llegaron también”, indicó Francisca.

Aunque hay kayakistas, la familia pidió ayuda de buzos y drones acuáticos para poder buscar por debajo del agua.

“Lo primero que esperamos es que suceda el milagro: que Diosito haga la obra y que aparezca vivo. La expectativa ahora es buscar; la yegua puede que se haya espantado. En el momento llevaba otra de tiro; todos tenemos muchas hipótesis”, dijo un amigo de Aldo.

Finalmente, el hombre dejó en claro que “yo creo que mi flaco va a aparecer y esto va a ser solo un mal rato (…) Yo puedo asegurar que Aldo jamás iba a querer cruzar un río; era una persona que le tenía mucho miedo al agua, no nadaba”.

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