“¿Cómo puede existir gente tan patuda?”: Naya Fácil arremete contra exdueño del penthouse tras recibir “chisme” sobre ella

La influencer aseguró que ambos firmaron un contrato de confidencialidad, pero él habría estado alardeando de venderle el penthouse.

Este miércoles, Naya Fácil se fue con todo en contra del exdueño de su penthouse, por presuntamente haber roto un contrato de confidencialidad.

La influencer estaba en la notaría presentando el acta de constitución de fundación y estatutos de su nueva fundación “Naya Fácil te ayuda” cuando recibió un “chisme”.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya detalló: “Yo a ustedes nunca les he contado quién me vendió el departamento porque no corresponde; nosotros firmamos un contrato de confidencialidad”.

En esa misma línea, explicó: “De que yo no puedo contar quién me vendió el depa, bajo qué condiciones, su nombre ni nada, y él tampoco debería hablar de mí”.

Sin embargo, mientras estaba en la notaría: “Nos llegó el chisme de que él estuvo acá y anda hablando de mí como orgulloso de que me vendió el depa y shhh, que arregle el techo, po'”.

Con este último punto, Naya se refiere a la gran filtración de agua que sufrió su penthouse durante el sistema frontal, donde incluso perdió el suministro de luz.

“Nosotras nos hemos intentado comunicar con él de todas las maneras posibles, de la filtración, que nunca nos dio a saber que tenía filtraciones, no nos dio a saber muchas cosas que nos hemos ido enterando de a poco”, aseguró.

La influencer criticó que esta persona alardeara de venderle un departamento que no estaba en buenas condiciones, puesto que el techo generó filtraciones en gran parte de la propiedad.

“Más encima incumpliendo un contrato de confidencialidad que tenemos”, explicó y luego agregó: “Hay gente muy patuda en la vida; a mí me hablaron incluso de la tele para ir a grabar las filtraciones”.

Sin embargo, la influencer aseguró que ni siquiera respondió dichos mensajes, para solucionar el problema “de una forma legal y ahí estoy viéndolo”.

“Yo digo: ¿cómo puede existir gente tan patuda? (…) si el depa lo entregaste en esas condiciones y en ese estado…”, cerró.

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