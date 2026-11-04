“Sin fines de lucro”: Naya Fácil presentó la documentación para crear su propia fundación

La influencer explicó que su dinero irá a la fundación y con ello, se destinará a casos que su hermana revisará detalladamente.

Este miércoles, Naya Fácil acudió a la notaría para presentar el acta de constitución de fundación y estatutos.

Con esto, la influencer se encuentra a la espera de la aprobación de su fundación “Naya Fácil te ayuda”, un proyecto que venía trabajando hace varios meses.





Naya Fácil creó su propia fundación

A través de su cuenta de Instagram, Naya explicó: “Es una fundación sin fines de lucro; ahora el trámite está en notaría, tienen que aprobarlo, lo aprueban y pasa a todos los sistemas”.

Con eso, la influencer va a poder sacar las tarjetas de su fundación y, respecto a las ayudas, comentó: “Mi hermana va a revisar los casos y vamos a ir haciendo ayudas, entonces estoy muy emocionada”.

“Siento que a la vida hay que buscarle un sentido para vivir y uno de mis sentidos en la vida es poder ayudar”, indicó Naya.

Además, la influencer se sinceró: “Es algo que realmente lo quiero hacer, que lo siento; para mí es tan gratificante el poder ayudar a otras personas. Estoy muy emocionada de poder avanzar en este proceso”.

Naya también envió un directo mensaje a quienes le piden ayuda en la calle o que consideran preguntarle si pueden recibir un préstamo de dinero de su parte.

“Si alguien me quiere decir algo o el mismo tema de pedir ayuda, yo tengo mi correo (…) Yo no hago préstamos, voy a hacer ayudas (…) Plata que yo saque de mis ingresos para la fundación, va a ser para regalar” , cerró.

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