Incluida la RM: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indicó que esta condición climática se extenderá desde la tarde del sábado hasta la tarde del domingo.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene activos cinco avisos en el país por distintos fenómenos climáticos.

Uno de estos es por altas temperaturas, el cual afectará a varias regiones de la zona central y sur de Chile, donde las máximas podrían alcanzar 34° en la región de Valparaíso. Mientras que en la RM se esperan hasta 32°, al igual que en Coquimbo, O’Higgins y Maule.





Emiten aviso por altas temperaturas

Condición sinóptica: dorsal en altura.

dorsal en altura. Desde: la tarde del sábado 7 de noviembre del 2026

la tarde del sábado 7 de noviembre del 2026 Hasta: la tarde del domingo 8 de noviembre del 2026

la tarde del domingo 8 de noviembre del 2026 Zonas que afecta: Coquimbo (litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos), Valparaíso (litoral, cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos), Metropolitana (cordillera costa, valle y precordillera), O’Higgins (cordillera costa, valle y precordillera), Maule (cordillera costa, valle y precordillera), Ñuble (cordillera costa, valle y precordillera) y Biobío (cordillera costa, valle, precordillera).

Mapa zona afectada por altas temperaturas