Metro de Santiago anuncia extensión de horario en 11 estaciones por el cierre de la Teletón 2026

La empresa de transporte público busca facilitar el regreso a casa de los asistentes, por lo que la circulación de los trenes se extenderá durante cuatro horas y media adicionales al funcionamiento habitual.

Metro de Santiago anunció la extensión del horario de su servicio este sábado 7 de noviembre producto del cierre de la Teletón 2026, evento que se realizará en el Estadio Nacional.

La empresa de transporte público busca facilitar el regreso a casa de los asistentes al espectáculo del evento solidario, cuyo inicio es a las 22:00.

¿Cuál será el horario extendido de Metro este sábado 7 de noviembre?

Metro informó que su operación especial por el cierre de la Teletón 2026 contempla cuatro horas y media adicionales.

De modo que, la circulación de los trenes se extenderá hasta las 03:30 de la mañana del domingo 8 de noviembre.

¿En cuáles estaciones se aplicará el horario extendido por la Teletón 2026?

Como el espectáculo será en el Estadio Nacional, una de las estaciones de ingreso será la que lleva el mismo nombre del recinto, en la Línea 6.

La otra que estará habilitada para ello es Ñuñoa, tanto para tomar la Línea 6 como la Línea 3.

Por otro lado, las estaciones de salida serán nueve:

Línea 6:

Cerrillos

Franklin

Ñuñoa

Los Leones

Línea 3