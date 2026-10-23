Teletón 2026: Conoce los artistas y programación completa de las 27 horas de transmisión

La transmisión televisiva del 6 y 7 de noviembre tendrá cinco bloques temáticos, que reunirán música, humor y diversas actividades en el Teatro Teletón. Además, el Estadio Nacional volverá a ser el escenario del espectáculo de cierre.

Cuando faltan dos semanas para la Teletón 2026, esta semana se dio a conocer la programación de la transmisión televisiva de 27 horas que se realizará entre el 6 y 7 de noviembre.

La estructura del programa, que será transmitido por los canales asociados a Anatel, contempla cinco bloques temáticos, un gran espectáculo de cierre en el Estadio Nacional y la presencia de la Digitón y el Pulso Regional.

Tito El Bambino, Luciano Pereyra, Pandora, SINAKA y Santaferia, entre otros, serán los encargados de hacer cantar y bailar a los asistentes del Teatro Teletón y al coliseo de Ñuñoa.

La obertura: música y guiños futuristas

La Teletón 2026 comenzará el viernes 6 de noviembre a las 22:00 horas con una obertura que proyectará una visión inspirada en el Chile del futuro, para luego dar paso al tradicional mensaje de Don Francisco.

Este bloque también contará con enlaces a distintas regiones, los primeros aportes de empresas y comunidades locales que se suman a la campaña, y la presentación del niño embajador de este año, Iaán Calderón.

En este horario se presentarán el grupo mexicano Pandora, la española Luz Casal y SINAKA, representante del género urbano nacional. Además, la audiencia verá los primeros reportajes con las historias de vida de niñas, niños, jóvenes y familias que se atienden en Teletón.

Humor, baile y desafíos para animar la madrugada

Entre sus principales atractivos se encontrará el Cónclave del Humor, reuniendo a referentes del humor clásico como Melón y Melame y Los Atletas de la Risa, junto con Claudio Moreno y Rodrigo Villegas, quienes traerán de vuelta a los Blondon Boys.

Otro de los espacios destacados será “La batalla de los famosos”, donde reconocidas figuras del espectáculo se prepararán junto a expertos para sorprender al público con presentaciones de canto, baile, magia y comedia.

Entre los participantes estarán Matías Vega, quien recibirá clases de canto de Leo Rey; los hermanos Nicolás y Fernando Larraín, que incursionarán en la magia siguiendo los pasos de su padre; y los periodistas Eduardo de la Iglesia y Andrea Arístegui, quienes mostrarán sus habilidades en la salsa espectáculo.

A ello se sumará un desfile de pijamas protagonizado por diversas celebridades, tales como Jean Philippe Cretton, Paloma Fiuza, Gino Costa, Maite Rodríguez, Yamna Lobos, Horacio de la Peña, Lucila Vit, Trini Neira, Mario Velasco, entre otros.

Además, la cumbia y la música ranchera se tomarán el trasnoche con dos encuentros musicales que reunirán a artistas como Karla Melo, Nina la que brilla, Carolina Molina , quien regresa al escenario de Teletón, y Grupo Disparo y Toly Fu, entre otros.

Una mañana familiar y una tarde llena de competencias

La mañana del sábado 7 de noviembre estará especialmente dedicada al público familiar, con espectáculos de El Perro Chocolo, Los Picus y el popular youtuber argentino Alejo Igoa, quienes llegarán con propuestas para los más pequeños y el público juvenil.

También regresará el tradicional desayuno de Don Francisco, quien compartirá esta instancia con una numerosa familia de Pudahuel. La programación continuará con enlaces en vivo que mostrarán la corrida del Banco de Chile y otras actividades.

La jornada continuará con el bloque Sábado por la tarde, que comenzará con la presentación del cantante argentino Luciano Pereyra, quien hace unos meses visitó el Instituto Teletón Santiago, donde compartió con pacientes y profesionales de la institución.

El deporte también será parte de la programación, con una competencia de karting exclusiva para comediantes chilenos y un cuadrangular de fútbol que reunirá a influencers, actores y reconocidas figuras del balompié nacional, entre ellas Iván Zamorano y Claudio Bravo.

En las últimas horas de transmisión desde el Teatro Teletón, la música volverá a ser protagonista con las presentaciones de Amigo de Artistas y La Combo Tortuga, además de una sorpresa musical a cargo de Don Francisco.

El cierre desde el Estadio Nacional

Tras su regreso en 2025, el espectáculo de cierre de Teletón volverá al Estadio Nacional, donde miles de personas se reunirán para acompañar las últimas horas de la campaña.

La obertura tendrá como protagonista a Isidora Uribe, exembajadora de la campaña en 2011, estudiante de Derecho y activista por la inclusión, quien hace algunas semanas fue reconocida por la revista Time como una de las 100 figuras emergentes más influyentes del mundo.

A ella se sumarán Princesa Alba y SINAKA, quienes interpretarán el himno de la campaña 2026, Súmate a lo que nos une, en una nueva versión junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), bajo la dirección de Paolo Bortolameolli, director de la Filarmónica de Santiago.

La música internacional llegará de la mano de Bacilos y Tito El Bambino , quienes harán cantar al Estadio Nacional con algunos de sus grandes éxitos. La cumbia también se hará presente con los artistas nacionales Leo Rey y Santaferia, mientras que Alanys Lagos llevará al escenario los sonidos de la música tropical ranchera.

La música urbana tendrá su espacio con Pablito Pesadilla, quien estará acompañado por invitados como Pailita, King Savagge, Juliano Sossa, Polimá WestCoast y Marcianeke. La programación también incluirá al trío infantil mexicano Picus, al ilusionista Jean Paul Olhaberry, a Los Rodantes Invisibles y al humor de Stefan Kramer.

La Digitón y el Pulso Regional”

En su quinta edición, la Digitón 2026 reunirá a cerca de 40 creadores de contenido, entre ellos Tomás Leiva, Claudio Michaux, Icata, Eskarcita, María José Castro (Amikas), Piita Marcela, Tati Fernández y Mike Milfort.

La transmisión comenzará con una cuenta regresiva desde la Torre Entel y continuará desde el Teatro Teletón y el Estadio Nacional, con reacciones en vivo, entrevistas y actividades especiales como la pijamada, la final de la Gamertón y la corrida del Banco de Chile. A través de YouTube y las redes sociales, este espacio buscará acercar la campaña a las nuevas generaciones.

Por su parte, el Pulso Regional volverá a recorrer las 16 regiones del país para mostrar cómo se vive la campaña a lo largo de Chile. Entre los participantes confirmados están Pastelito, Pato Fuentes, Jordan, Dani Muñoz, Karim Butte, Nico Ruiz, Yamila Reina, Gala Caldirola y Joseph Rivas, ex paciente de Teletón y creador de contenido.

Con una programación que combinará música, humor, entretenimiento y participación ciudadana, Teletón afina los últimos detalles de una nueva edición de sus 27 horas de amor, que este 2026 buscará superar la meta de recaudación de más de 44 mil millones de pesos.