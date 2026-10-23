Precio de la papa acumula un alza de 62% en 2026: intensas lluvias complican cosechas

En lugares como la Vega Central el kilo de papas se puede comercializaba entre $1.200 y $1.500, mientras que en supermercados llegaría hasta los $2.000.

El precio de la papa se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los consumidores, luego de acumular un alza de 62% en lo que va del año, siendo el producto que más ha subido en toda la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las intensas lluvias que han afectado a la zona centro-sur y a sectores productores del norte han retrasado las cosechas, dificultando la disponibilidad de este alimento esencial en la mesa de los chilenos.

En un recorrido por la Vega Central, en Santiago, se constató que el kilo de papas se comercializaba entre $1.200 y $1.500 .





En contraste, en supermercados el precio podría bordear los $2.000 por kilo, lo que refuerza la importancia de comparar valores antes de comprar.

¿Por qué ha subido el precio de la papa?

Arturo Guerra, vocero de La Vega, señaló que uno de los factores que explican el encarecimiento de la papa es el impacto de las precipitaciones en las zonas agrícolas.

“Más que todo yo creo que por las lluvias. Y justamente está terminando la temporada de invierno de papas, que es del sur. Empieza a disminuir y empieza a llegar la serena. Pero, ¿qué pasó en La Serena? Lluvias torrenciales, atrasa la cosecha, la de Curacaví y todas las zonas de la quinta región”, comentó.

A esto se suma que las reservas de papas almacenadas se agotaron en julio, mientras que la cosecha del norte también ha experimentado demoras debido a los cambios climáticos.

“Yo creo que la papa se va a mantener por una semana, una semana y media con estos precios. Y ya cuando se arregle un poco más el tiempo, que por lo menos los pronósticos no son tan buenos, simplemente va a empezar a disminuir”, agregó.