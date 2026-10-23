Detienen a escolar que llevaba pistola a fogueo modificada en liceo de San Miguel

El arma, que portaba en su mochila, fue detectada por los propios funcionarios del establecimiento y mantenía dos cartuchos modificados con proyectiles de plomo.

Carabineros detuvo este jueves a un adolescente de 16 años al interior del Liceo Técnico San Luis, en la comuna de San Miguel, tras ser sorprendido con una pistola de fogueo.

El procedimiento tuvo lugar a eso de las 16:50 horas, luego que funcionarios del recinto educacional se percataran del arma dentro de la mochila del alumno.

En el lugar, el personal policial verificó que se trataba de una pistola BBM Bruni 92 modificada, la cual contaba con su cargador y dos cartuchos adaptados con proyectiles.





El estudiante fue detenido en el mismo establecimiento y, según confirmaron las autoridades, el menor registraba antecedentes policiales previa detención, pero sin causas vigentes.

Por orden del Ministerio Público, el adolescente quedó a disposición de la justicia para su primer control de detención por infracción a la Ley de Control de Armas.

En tanto, la pistola de fogueo adaptada y la munición incautada fueron derivadas al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR) para peritajes técnicos.