23/ 10/ 2026 07:25

Perro del OS7 frustró traslado de droga en rodoviario de Temuco: detectó cocaína en maleta

Un perro detector de drogas del OS7 de Carabineros permitió descubrir 900 gramos de clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas al interior de la maleta de un pasajero en el terminal rodoviario de Temuco. Tras ser detectado, el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido por personal policial luego de una breve persecución a pie dentro del recinto. El procedimiento quedó registrado por las cámaras de seguridad y el imputado será puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.