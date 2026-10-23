Ministro del Trabajo llamó a adultos mayores a “postergar” jubilación ante pérdidas del Fondo E

Durante una vocería en La Moneda, Tomás Rau sugirió a quienes están próximos a jubilarse “no tomar decisiones apresuradas”. El secretario de Estado vinculó su recomendación con las eventuales medidas que podrían surgir de la investigación a las AFP.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, llamó a quienes están próximos a jubilarse a postergar la decisión por algunos meses, si tienen esa posibilidad, ante las pérdidas del Fondo E y mientras se investigan las inversiones realizadas por las AFP.

“Nosotros pedimos no tomar decisiones apresuradas, en la medida en que se pueda postergar por unos meses” , sostuvo durante una vocería en La Moneda. El secretario de Estado vinculó su recomendación con las eventuales medidas que podrían surgir de la investigación.

“Necesitamos conocer esta investigación, si van a haber sanciones, restitución patrimonial o no. En la medida que uno pueda no tomar la decisión en estos meses actuales, la prudencia es buena consejera”, afirmó Rau.





Gobierno ofició a la Superintendencia de Pensiones

El ministro informó que el Gobierno ofició a la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes.

Además, señaló que las administradoras están reduciendo su exposición a los “swaps”, instrumentos financieros con los que apostaron a una baja de las tasas de interés en Estados Unidos.

Rau advirtió que el análisis podría tardar algunos meses y que todavía no existe certeza sobre una eventual restitución de los ahorros perdidos. “A eso nos referimos con no tomar decisiones apresuradas, porque la investigación está en curso”, explicó.





Respecto de quienes no puedan aplazar su jubilación, llamó a informarse bien sobre las alternativas disponibles, considerando que también puede haber ajustes en las rentas vitalicias.

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones a junio de 2026, el Fondo E reunía a 774 mil afiliados, de los cuales cerca de 64 mil tenían más de 60 años.

El llamado ocurre luego de que el Fondo E acumulara una caída de 10,39% entre enero y septiembre, mientras el Fondo D retrocedió 6,38%. Ambos corresponden a los multifondos más conservadores del sistema previsional.