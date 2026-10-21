21/ 10/ 2026 22:35

Millonarias pérdidas del Fondo E: Las sanciones que arriesgan los altos ejecutivos de las siete AFP

Pese a que ha pasado más de una semana desde que estalló públicamente el caso, ninguna de las siete AFP responsables de las millonarias pérdidas del Fondo E ha anunciado medidas, como por ejemplo, la salida de alguno de los altos ejecutivos que estuvieron detrás de la estrategia que perjudicó los ahorros previsionales de más de 770 mil chilenos. Sin embargo, la investigación que se encuentra desarrollando la Superintendencia de Pensiones podría indicar, por ejemplo, sanciones patrimoniales. Es decir, que respondan con sus propios bienes si se comprueban irregularidades.