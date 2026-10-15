Desplome del Fondo E de AFP: Cómo saber si tus ahorros fueron afectados

El Fondo E acumula una rentabilidad real negativa de 10,39% entre enero y septiembre de 2026. Revisa cómo saber en qué fondo están tus ahorros y dónde consultar si la caída impactó tu cuenta individual.

Los fondos de pensiones cerraron septiembre con resultados dispares y con fuertes retrocesos en las alternativas más conservadoras. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones, entre enero y septiembre de 2026 el Fondo E acumula una rentabilidad real de -10,39%, mientras que el Fondo D registra una caída de 6,38% y el Fondo C de 1,50%.

En contraste, los fondos A y B mantienen rentabilidades reales positivas en el mismo periodo, con avances de 8,61% y 5,26%, respectivamente.

Desde la Superintedencia de Pensiones indicaron que “respecto de los instrumentos de renta fija nacional, todo este año se ha observado una tendencia al alza en las tasas de interés de los títulos de deuda local, lo que ha afectado la rentabilidad de los Fondos Tipo D y E -que más invierten en ese mercado- por la vía de las pérdidas de capital”.

Por su lado, desde la Fundación Sol cuestionaron que las AFP “apostaron y los fondos de pensiones perdieron“. En esa línea, acusaron que “las decisiones de inversión de las AFP han afectado con mayor fuerza a los fondos más conservadores (C, D y E), los que “concentran al 44,5% de las personas afiliadas”





Pero, ¿cómo saber si esta caída afectó tus propios ahorros previsionales?

Cómo saber en qué AFP y fondo están tus ahorros

El primer paso es conocer la AFP en la que estás afiliado. La Superintendencia de Pensiones cuenta con una consulta en línea que permite obtener esta información ingresando el RUT.

Una vez identificada la administradora, debes ingresar al sitio web o aplicación de tu AFP y revisar en qué fondo se encuentran actualmente tus ahorros previsionales, ya sea A, B, C, D o E.

Este dato es especialmente relevante considerando que los resultados han sido muy distintos durante 2026: mientras los fondos A y B acumulan ganancias reales, los fondos C, D y E registran números negativos.

Cómo saber si perdiste dinero en tu AFP

Una de las formas más directas de conocer el efecto de la rentabilidad sobre tus ahorros es revisar la cartola de tu cuenta individual.

Este documento muestra información como el saldo inicial y final, el número de cuotas, el valor cuota, los aportes realizados durante el periodo y otros movimientos de la cuenta. Además, la cartola contempla específicamente la ganancia o pérdida obtenida durante el periodo informado.

Por eso, si durante 2026 mantuviste tus ahorros en el Fondo E, puedes revisar este apartado para conocer cómo se reflejó el desempeño del fondo en tu cuenta.

¿Significa que todos quienes están en el Fondo E perdieron 10,39%?

No necesariamente.

El -10,39% corresponde a la rentabilidad real acumulada del Fondo E entre enero y septiembre de 2026, pero eso no significa que cada afiliado haya visto disminuir su saldo exactamente en ese porcentaje.

El impacto individual depende de factores como cuánto dinero tenía acumulado la persona, durante cuánto tiempo permaneció en ese fondo, cuándo ingresaron sus cotizaciones y si realizó cambios de fondo durante el año.

Además, quienes continúan trabajando reciben nuevas cotizaciones en su cuenta, por lo que comparar simplemente el saldo en pesos de comienzos de año con el saldo actual puede llevar a conclusiones equivocadas.

Qué revisar para saber si fuiste afectado

Para conocer tu situación particular, lo recomendable es revisar en tu AFP:

En qué fondo estuvieron tus ahorros durante 2026.

La ganancia o pérdida informada en tu cartola.

El saldo inicial y final en cuotas.

El valor cuota correspondiente al periodo.

Las cotizaciones y movimientos realizados durante esos meses.

De esta manera es posible distinguir entre la caída general registrada por un fondo y el efecto concreto que tuvo sobre la cuenta individual de cada afiliado.