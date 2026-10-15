Fondo E registra enormes pérdidas: Quiénes son los más afectados y qué responden las AFP

El fondo más conservador de las AFP acumula una caída real de 10,39% en lo que va de 2026, generando preocupación por su impacto en los ahorros previsionales. Mientras las AFP defienden sus inversiones, expertos advierten sobre las eventuales consecuencias.

Una fuerte controversia se desató en Chile luego de conocerse las millonarias pérdidas que afectan al Fondo E de las AFP, considerado el más conservador del sistema previsional.

Según una publicación de Bloomberg, las inversiones vinculadas a las tasas de interés de Estados Unidos provocaron pérdidas estimadas en US$7.700 millones, encendiendo las alarmas sobre el futuro de los ahorros de miles de cotizantes.

La situación generó cuestionamientos a las estrategias de inversión de las administradoras, especialmente después de que se conociera que el Fondo E acumuló una rentabilidad real cercana al -10,4% entre enero y septiembre de 2026.

Frente a las críticas, la Asociación de AFP defendió las decisiones adoptadas y aseguró que se trata de estrategias de largo plazo.

Sin embargo, desde Fundación Sol advirtieron que las consecuencias podrían ser especialmente importantes para quienes están próximos a pensionarse.





¿Por qué está perdiendo dinero el Fondo E?

El Fondo E se caracteriza por invertir principalmente en instrumentos de renta fija, como bonos, que generalmente presentan menores fluctuaciones que las acciones. Sin embargo, esto no significa que esté libre de riesgos.

De acuerdo con la explicación entregada por la Asociación de AFP, los movimientos de las tasas de interés en Estados Unidos redujeron el valor de los bonos, afectando las inversiones de renta fija a nivel internacional.

Esto ocurre porque, cuando suben las tasas de interés, los bonos emitidos anteriormente con tasas más bajas pierden atractivo frente a los nuevos instrumentos, lo que puede reducir su precio de mercado.

El gremio aseguró que gran parte de la caída se concentró durante septiembre y rechazó que las operaciones realizadas puedan calificarse como una apuesta financiera.

“Esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo” , afirmó la asociación, que también defendió el uso de instrumentos derivados como parte de la administración de las inversiones.

¿A quiénes afectan las pérdidas del Fondo E?

Los principales afectados son los afiliados que mantienen sus ahorros previsionales en el Fondo E, aunque las consecuencias pueden variar dependiendo de su edad, saldo acumulado y cercanía a la jubilación.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Recaredo Gálvez, investigador de Fundación Sol, advirtió que la situación representa un problema concreto para quienes están planificando jubilarse durante los próximos meses .

Según explicó, las pérdidas pueden reducir el ahorro acumulado utilizado para calcular la pensión, especialmente entre quienes disponen de saldos bajos o están próximos a contratar una renta vitalicia.

No obstante, la Asociación de AFP entregó antecedentes distintos respecto de la composición de los afiliados. Según el gremio, la mayor parte de quienes permanecen en el Fondo E tiene entre 30 y 45 años y “solo un 10% corresponde a personas de 60 años o más”.

Para quienes opten por una renta vitalicia, las tasas de interés más altas también podrían compensar parcialmente el efecto de la caída de los ahorros, aunque esto dependerá de las condiciones particulares de cada persona.

La casa siempre gana. A junio de 2026, las AFP amasaron ganancias por más de $377.269 millones, lo que equivale a un crecimiento de 13,3% en 12 meses. Para que se haga una idea, esto es una ganancia DIARIA de más de $2 mil millones, algo así como 240.000 PGU de $250.000 al mes. Además, en agosto la mitad de quienes recibieron su primera pensión autofinanciada de vejez alcanzaron un monto menor a $88.500. Mientras tanto, las AFP realizaron apuestas que implicaron caídas millonarias en el valor de los fondos más conservadores. — Fundación SOL (@lafundacionsol) October 15, 2026

Rentabilidad real del Fondo E: ¿Cuánto perdió cada AFP?

Las cifras correspondientes a septiembre de 2026 muestran que todas las AFP registraron rentabilidades reales negativas en el Fondo E , tanto durante ese mes como en el acumulado del año.

La rentabilidad real considera la variación del valor de los fondos descontando el efecto de la inflación, por lo que permite medir cómo ha cambiado el poder adquisitivo de los ahorros previsionales.

La mayor caída acumulada corresponde a AFP Modelo, con un -10,93% , seguida por Capital (-10,76%). En contraste, AFP UNO presenta la menor pérdida del período, con un -9,91%.

En el conjunto del sistema, el Fondo E registra una caída real del 10,39% en lo que va de 2026, mientras que durante los últimos 12 meses la rentabilidad llega a -9,38%.

Para dimensionar estas cifras, un ahorro de $10 millones que hubiera experimentado exactamente la rentabilidad acumulada del sistema entre enero y septiembre habría perdido aproximadamente $1.039.000 de su valor real. Se trata de un ejemplo ilustrativo, que no considera aportes, retiros ni otros movimientos de la cuenta.

¿Qué responden las AFP ante las millonarias pérdidas?

A través de una declaración pública, la Asociación de AFP defendió las inversiones realizadas en el Fondo E y explicó que la caída se concentró principalmente en septiembre, producto del alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que redujo el valor de los bonos.

“Esto no es una apuesta de las AFP. Esto es una estrategia de largo plazo”, aseguró el gremio, destacando que el Fondo E obtuvo una rentabilidad de 8,06% durante 2025.

Además, sostuvo que “el Fondo E no concentra a las personas más próximas a jubilarse”, precisando que la mayoría de sus afiliados tiene entre 30 y 45 años, mientras que solo el 10% tiene 60 años o más.

La asociación también recordó que, pese a las pérdidas actuales del Fondo E, “la suma de los multifondos muestra que los fondos de los chilenos han crecido en USD 10 mil 778 millones en lo que va de este año”.

Finalmente, señaló que los retiros previsionales durante la pandemia redujeron la disponibilidad de instrumentos locales de renta fija de largo plazo, lo que llevó a complementar las inversiones con productos estructurados a partir de instrumentos nacionales y extranjeros.

Asimismo, recordó que el Fondo E logró recuperar las pérdidas registradas en 2021, aunque reconoció que una recuperación futura no está garantizada .

Desde la Fundación Sol en tanto acusaron que “la casa siempre gana”. Y es que, este año, mientras el fondo E registraba una caída libre, las AFP “amasaron ganancias por más de $377.269 millones, lo que equivale a un crecimiento de 13,3% en 12 meses”.