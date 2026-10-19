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Primeras acciones judiciales contra las AFP por caía de Fondo E: ¿Quiénes son los más afectados?

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Son 770 mil cotizantes los afectados por el desplome del Fondo E, y durante esta jornada afiliados ya presentaron las primeras acciones judiciales en contra de las AFP. Las millonarias pérdidas afectan especialmente a trabajadores que están próximos jubilar, quienes no tienen tiempo para esperar una eventual recuperación de esos fondos. Fuimos a conversar con ellos y también con expertos que entregan recomendaciones en estos casos.

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