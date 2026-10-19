19/ 10/ 2026 22:55

Primeras acciones judiciales contra las AFP por caía de Fondo E: ¿Quiénes son los más afectados?

Son 770 mil cotizantes los afectados por el desplome del Fondo E, y durante esta jornada afiliados ya presentaron las primeras acciones judiciales en contra de las AFP. Las millonarias pérdidas afectan especialmente a trabajadores que están próximos jubilar, quienes no tienen tiempo para esperar una eventual recuperación de esos fondos. Fuimos a conversar con ellos y también con expertos que entregan recomendaciones en estos casos.