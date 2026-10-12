Teletón 2026: Estos son los artistas confirmados para las 27 horas de amor

Hasta el momento hay ocho reconocidos cantantes nacionales e internacionales, algunos de los cuales también participarán de la Gira Teletón 2026. Revisa a continuación el itinerario del evento benéfico.

Este 6 y 7 de noviembre se llevará a cabo la cruzada anual de la Teletón, transmisión televisiva que durante 27 horas mostrará el trabajo de la institución de rehabilitación integral y buscará conseguir la millonaria cifra para costear el tratamiento de miles de niños en el país.

Esta nueva edición tendrá a Sinaka y Princesa Alba a cargo de interpretar el himno de la Teletón 2026.

Y ahora se dio a conocer quiénes serán los artistas nacionales e internacionales que harán bailar al público durante las jornadas de beneficencia.

Artistas confirmados para las 27 horas de Teletón

Según lo informado por la institución, los primeros confirmados para animar desde el Teatro Teletón son:

Pandora

Sinaka

Luciano Pereyra

Además, se anunciaron los artistas que estarán en el Estadio Nacional para el cierre del evento, estos son:

Tito El Bambino

Bacilos

Santaferia

Leo Rey

Alanys Lagos

Cabe destacar que algunos de estos cantantes también se presentarán a lo largo de la Gira Teletón 2026, la que tiene tiene agendado shows en 18 ciudades de todo el país.





A continuación te dejamos el detalle de los sectores por los que pasará la caravana solidaria:

ZONA NORTE

Arica: Martes 13 de octubre – 18:00 horas (Avenida San Martín, entre Condell y 18 de septiembre)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Q_Are

Amigo de Artistas

Alanys Lagos

Koke Núñez

Sinaka

Santa Feria

Toly Fu

Iquique: Miércoles 14 de octubre – 18:00 horas (Parque Playa Brava)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Cachureos

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Sinaka

Noche de Brujas

Calama: Jueves 15 de octubre – 18:00 horas (Ex finca San Juan)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Cachureos

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Sinaka

Noche de Brujas

Mejillones: Viernes 16 de octubre – 12:00 horas (Anfiteatro Costanera)

Antofagasta: Viernes 16 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Gino Mella

Caldera: Sábado 17 de octubre – 12:00 horas (Plaza Carlos Condell)

Vallenar: Sábado 17 de octubre – 18:00 horas (Cancha Estadio Municipal)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Gino Mella

Santa Feria

La Serena: Domingo 18 de octubre – 18:00 horas (Plaza de Armas)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Amigo de Artistas

Lucky Brown

Alanys Lagos

Koke Núñez

Gino Mella

Pailita

ZONA SUR

Rancagua: Martes 27 de octubre – 12:00 horas (Plaza de los Heróes)

Talca: Martes 27 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina 7 oriente)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Cachureos

Alanys Lagos

Ignacio Ormazábal

Sinaka

Zúmbale Primo

Benja Valencia

Ránquil: Miércoles 28 de octubre – 12:00 horas (Plaza Parque Ñipas)

Los Ángeles: Miércoles 28 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Polideportivo)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Pulentos

Benja Valencia

Alanys Lagos

Ignacio Ormazábal

Sinaka

Zúmbale Primo

Noche de Brujas

Perquenco: Jueves 29 de octubre – 12:00 horas (Frontis Centro Cultural)

Villarrica: Jueves 29 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina Colo Colo)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Pulentos

Alanys Lagos

Ignacio Ormazábal

Gino Mella

Zúmbale Primero

Benja Valencia

Noche de Brujas

La Unión: Viernes 30 de octubre – 12:00 horas (Plaza de la Concordia)

Osorno: Viernes 30 de octubre – 18:00 horas (Parque Chucaya)

Tributo a Guerreras del K-Pop

Pulentos

Alanys Lagos

Ignacio Ormazábal

Gino Mella

Zúmbale Primo

Toly Fu

Frutillar: Sábado 31 de octubre – 12:00 horas (Estadio)

Puerto Montt: Sábado 31 de octubre – 18:00 horas (Inicio Carretera Austral)