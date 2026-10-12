Teletón 2026: Estos son los artistas confirmados para las 27 horas de amor
Hasta el momento hay ocho reconocidos cantantes nacionales e internacionales, algunos de los cuales también participarán de la Gira Teletón 2026. Revisa a continuación el itinerario del evento benéfico.
Este 6 y 7 de noviembre se llevará a cabo la cruzada anual de la Teletón, transmisión televisiva que durante 27 horas mostrará el trabajo de la institución de rehabilitación integral y buscará conseguir la millonaria cifra para costear el tratamiento de miles de niños en el país.
Esta nueva edición tendrá a Sinaka y Princesa Alba a cargo de interpretar el himno de la Teletón 2026.
Y ahora se dio a conocer quiénes serán los artistas nacionales e internacionales que harán bailar al público durante las jornadas de beneficencia.
Artistas confirmados para las 27 horas de Teletón
Según lo informado por la institución, los primeros confirmados para animar desde el Teatro Teletón son:
- Pandora
- Sinaka
- Luciano Pereyra
Además, se anunciaron los artistas que estarán en el Estadio Nacional para el cierre del evento, estos son:
- Tito El Bambino
- Bacilos
- Santaferia
- Leo Rey
- Alanys Lagos
Cabe destacar que algunos de estos cantantes también se presentarán a lo largo de la Gira Teletón 2026, la que tiene tiene agendado shows en 18 ciudades de todo el país.
A continuación te dejamos el detalle de los sectores por los que pasará la caravana solidaria:
ZONA NORTE
Arica: Martes 13 de octubre – 18:00 horas (Avenida San Martín, entre Condell y 18 de septiembre)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Q_Are
- Amigo de Artistas
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Sinaka
- Santa Feria
- Toly Fu
Iquique: Miércoles 14 de octubre – 18:00 horas (Parque Playa Brava)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Cachureos
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Sinaka
- Noche de Brujas
Calama: Jueves 15 de octubre – 18:00 horas (Ex finca San Juan)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Cachureos
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Sinaka
- Noche de Brujas
Mejillones: Viernes 16 de octubre – 12:00 horas (Anfiteatro Costanera)
Antofagasta: Viernes 16 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Estadio Calvo Bascuñán)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Gino Mella
Caldera: Sábado 17 de octubre – 12:00 horas (Plaza Carlos Condell)
Vallenar: Sábado 17 de octubre – 18:00 horas (Cancha Estadio Municipal)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Gino Mella
- Santa Feria
La Serena: Domingo 18 de octubre – 18:00 horas (Plaza de Armas)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Amigo de Artistas
- Lucky Brown
- Alanys Lagos
- Koke Núñez
- Gino Mella
- Pailita
ZONA SUR
Rancagua: Martes 27 de octubre – 12:00 horas (Plaza de los Heróes)
Talca: Martes 27 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina 7 oriente)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Cachureos
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Sinaka
- Zúmbale Primo
- Benja Valencia
Ránquil: Miércoles 28 de octubre – 12:00 horas (Plaza Parque Ñipas)
Los Ángeles: Miércoles 28 de octubre – 18:00 horas (Estacionamiento Polideportivo)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Pulentos
- Benja Valencia
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Sinaka
- Zúmbale Primo
- Noche de Brujas
Perquenco: Jueves 29 de octubre – 12:00 horas (Frontis Centro Cultural)
Villarrica: Jueves 29 de octubre – 18:00 horas (Avenida Costanera, esquina Colo Colo)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Pulentos
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Gino Mella
- Zúmbale Primero
- Benja Valencia
- Noche de Brujas
La Unión: Viernes 30 de octubre – 12:00 horas (Plaza de la Concordia)
Osorno: Viernes 30 de octubre – 18:00 horas (Parque Chucaya)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Pulentos
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Gino Mella
- Zúmbale Primo
- Toly Fu
Frutillar: Sábado 31 de octubre – 12:00 horas (Estadio)
Puerto Montt: Sábado 31 de octubre – 18:00 horas (Inicio Carretera Austral)
- Tributo a Guerreras del K-Pop
- Pulentos
- Alanys Lagos
- Ignacio Ormazábal
- Gino Mella
- Zúmbale Primo
- Toly Fu