Cadem: Expresidenta Bachelet se posiciona como la líder de la oposición

Michelle Bachelet concentró un 41% de preferencias ante la consulta de quién sería la mejor candidatura de los partidos de centro izquierda e izquierda ante una futura elección presidencial.

Este domingo se dieron a conocer los últimos resultados de la encuesta Cadem, que arrojó a la expresidenta Michelle Bachelet como la principal líder de los partidos de oposición.

Ante la pregunta de quién cree la población que es el principal líder de los partidos de centro izquierda e izquierda hoy, la exmandataria concentró un 29% de las preferencias, seguida por Gabriel Boric (19%), Tomás Vodanovic (13%), Jeannette Jara (8%) y Camila Vallejo (6%).

Asimismo, ante la futura elección presidencial, Michelle Bachelet se posicionó como la mejor candidata de los partidos de oposición, con un 41%, seguida del expresidente Boric con un 24%.

Evaluación del país

Por otro lado, la encuesta, cuya consulta se ejecutó el viernes 9 de octubre, preguntó sobre la percepción de la población sobre el rumbo que ha tomado el país.

Considerando todos los aspectos políticos, económicos y sociales, un 64% cree que el país va por un “mal camino”. En contraparte, un 32% considera que el país va bien encaminado.