Pdte. Kast reacciona a eventual candidatura de Bachelet: “Yo decía que la tercera es la vencida…”

El mandatario cuestionó algunas materias del Gobierno de la expresidenta, asegurando que “hay que dejar asentado siempre si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no”.

Este jueves el presidente José Antonio Kast se refirió a los dichos de Michelle Bachelet, ante una eventual tercera candidatura presidencial.

Durante el Encuentro Empresarial del Sur el Mandatario, el mandatario hizo hincapié en algunas materias de la administración de la ex jefa de Estado e hizo un llamado a hacer una retroalimentación de su trabajo.

Qué dijo el Mandatario sobre Bachelet

“Algunos ya están pensando en la próxima elección. Yo decía la tercera es la vencida y aquí estoy, con perseverancia y con coraje“, comentó Kast, refiriéndose a la declaración de Bachelet sobre las próximas elecciones presidenciales.

En este contexto, el mandatario agregó que “es legítimo y es muy bueno tener diferentes liderazgos, lo que sí hay que dejar asentado siempre es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no, y eso hay que evaluarlo”.





“Uno siempre tiene que hacer un análisis de lo que se hizo y se está haciendo, a nosotros igual nos van a evaluar“, indicó sobre las evaluaciones ciudadanas que se hacen en torno a su administración y políticas públicas.

“¿Qué pasó hace 12 años con la reforma tributaria? Evaluamos ¿Qué pasó hace 12 años con la reforma laboral, en sus inicios? ¿Qué pasó hace 12 años con la reforma educacional que hoy día nos tiene ocupados? ¿Qué pasó con nuestras fronteras hace 12 años?”, apuntó Kast.

En la misma línea, sostuvo que “hace un año atrás coincidimos que el tema de la seguridad, el tema de la inmigración era un drama real de nuestra nación. Y enfrentamos una crisis laboral, enfrentamos una crisis migratoria, enfrentamos una crisis educacional, enfrentamos una crisis de crecimiento”.