08/ 10/ 2026 07:45

De “un referente” a “se le afilaron los colmillos”: Las reacciones a los dichos de expdta. Bachelet sobre posible tercera candidatura

Luego de que la expresidenta Michelle Bachelet dejara la puerta abierta a una posible tercera candidatura presidencial, las reacciones en el mundo político no se hicieron esperar. Por un lado, la presidenta del Partido Socialista y senadora Paulina Vodanovic sostuvo que “siempre es una buena noticia que tengamos muchos liderazgos disponibles. Es un gran liderazgo no solo para el PS, sino para todo el progresismo. Ella siempre va a ser un referente importante, es una guía en nuestro actuar (…) ¡Bache3, listo, chao!”. Por su parte, el también senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, opinó que “uno puede concluir que duró poco la alianza entre los expresidentes; a ambos se le afilaron los colmillos por volver a la carga y nosotros creemos que es síntoma de una carencia de liderazgos en la oposición”.