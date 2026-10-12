Suben a 9 los muertos en accidentes durante fin de semana largo: Hay 172 detenidos

El balance de Carabineros da cuenta de 241 siniestros de tránsito, 1.774 infracciones y 172 personas detenidas durante el fin de semana largo.

Carabineros entregó este lunes un nuevo balance vial del fin de semana largo, informando que nueve personas han fallecido en accidentes de tránsito durante los servicios desplegados a nivel nacional.

Desde el inicio del fin de semana largo, se han registrado 241 siniestros de tránsito, mientras que 333.804 vehículos han salido de la Región Metropolitana.

En el marco de los operativos preventivos, Carabineros ha realizado 48.659 controles y fiscalizaciones en las principales rutas del país, además de 13.227 alcotest y 96 narcotest para detectar a conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Asimismo, se han cursado 1.774 infracciones y se han concretado 172 detenciones durante los procedimientos.