Rescatan a cuatro perritos abandonados hace más de dos meses en Lampa

Los animales sobrevivieron gracias a vecinos que les entregaban alimento a través del cierre perimetral.

Personal de la PDI rescató a cuatro perros que se encontraban en condiciones de maltrato y abandono al interior de un inmueble que, según los antecedentes preliminares, habría funcionado como criadero clandestino en Lampa.

El procedimiento se originó tras una alerta recibida por la fundación Rescatando Patitas, luego de que vecinos denunciaran que los animales, tres bulldog francés y un bull terrier, permanecían encerrados en caniles de reducido tamaño, entre sus propias deposiciones y sin acceso regular a agua ni alimento.

Ante estos antecedentes, el pasado 8 de octubre la PDI realizó una denuncia de oficio ante el Ministerio Público y obtuvo autorización para ingresar y registrar la propiedad. Durante las diligencias, los detectives establecieron que el responsable del inmueble no se presentaba en el lugar desde hacía más de dos meses.





Durante ese periodo, los perros habrían logrado sobrevivir gracias a vecinos del sector , quienes les entregaban alimento a través del cierre perimetral.

Tras el rescate, los cuatro animales fueron evaluados por un equipo veterinario de la Municipalidad de Lampa y posteriormente quedaron, bajo el cuidado de la fundación Rescatando Patitas.

La PDI mantiene diligencias para ubicar al propietario del inmueble y establecer su eventual responsabilidad por el delito de abandono y maltrato animal.