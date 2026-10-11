Seis víctimas fatales y 86 detenidos: Carabineros actualiza balance por fin de semana largo

Hasta el momento, más de 260 mil vehículos han salido de la región Metropolitana en el contexto de fin de semana largo.

Carabineros de Chile entregó una actualización del balance de tránsito correspondiente a este fin de semana largo, en el marco del feriado por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos.

De acuerdo con lo informado por la institución, seis personas han fallecido en accidentes de tránsito a nivel nacional hasta las 23:59 horas del sábado, cuatro más que en la primera jornada.

Durante el mismo periodo, se registraron 117 siniestros viales, mientras que 260.373 vehículos salieron de la región Metropolitana entre viernes y sábado.

Asimismo, Carabineros realizó 29.887 controles y fiscalizaciones a conductores, junto con 8.165 exámenes de alcohotest y drogas.

En materia de infracciones y detenciones, se cursaron 938 multas y se detuvo a 86 personas.