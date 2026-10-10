Balance fin de semana largo: Carabineros reporta 25 detenidos y dos muertos en primera jornada

Hasta el momento más de 130 mil personas han salido de la región Metropolitana.

Carabineros de Chile entregó el primer balance de tránsito por este fin de semana largo, correspondiente al feriado legal por el Encuentro de Dos Mundos de este lunes 12 de octubre.

De acuerdo con lo informado por la institución, según lo reportado hasta las 23:59 horas de este viernes, ya van 25 personas detenidas y dos fallecidos en el contexto de accidentes de tránsito a nivel nacional.

Primer balance de fin de semana largo

La mañana de este sábado se indicó que entre las 18:00 y las 23:59 horas de ayer se registraron 138.567 vehículos saliendo de la región Metropolitana.

Carabineros realizó 13.011 controles de tránsito y fiscalizaciones a los conductores, asimismo, se practicaron 3.931 exámenes de alcohotest y drogas.

Respecto a las infracciones cursadas, Carabineros entregó 173 anotaciones mientras que se detuvo a 25 personas. Por otro lado se registraron 16 siniestros de tránsito.

Sobre esto último es que las autoridades lamentaron el fallecimiento de dos personas en el contexto de accidentes viales.