El presidente de Estados Unidos, Donald Trump le resto importancia la incidente, rechazó asumir responsabilidad y lo atribuyó a equipos obsoletos.

Un ciberataque expuso información no clasificada de sistemas de análisis de inteligencia de la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI), según informó este martes The New York Times.

La brecha afectó a una red utilizada para recopilar y analizar datos públicos, como redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales.

Por su parte, medios locales señalaron que al menos uno de los sistemas pertenecía a la CIA y que la intrusión ya fue resuelta.





La ODNI aseguró que no hubo interrupciones en capacidades críticas ni en sistemas clasificados, mientras que la CIA no se ha pronunciado al respecto.

El episodio se suma a otros incidentes en organismos estadounidenses, como la suspensión de vuelos a nivel nacional por una falla en la red de telecomunicaciones el pasado 13 de noviembre.

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no hay pruebas que vinculen las distintas fallas y descartó que el país esté bajo un ataque sistémico.

Por otro lado, el presidente Donald Trump le restó importancia a la interrupción y rechazó asumir responsabilidad por lo ocurrido, sino que lo atribuyó a equipos obsoletos.