14/ 11/ 2026 21:43

¿Podría ocurrir en Chile? Lo que se sabe de la falla que provocó el colapso de los aeropuertos en Estados Unidos

Este viernes se vivió un colapso en todos los aeropuertos de Estados Unidos a raíz de un problema de comunicación que afectó a más de veinte controles de tráfico aéreo. Problema que también tuvo consecuencias en nuestro país porque varios vuelos no pudieron despegar a la hora programada. En la siguiente nota intentamos responder si una falla de esas características podría ocurrir en Chile.