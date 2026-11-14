La sensible pérdida que enluta a Claudio Michaux y su familia: “Un angelito más”

El comediante sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar el fallecimiento de un querido miembro de su familia, compartiendo una emotiva fotografía y un sentido mensaje de despedida.

Claudio Michaux anunció en sus redes sociales que vivió una reciente pérdida familiar: el fallecimiento de su tío Ramón, a quien llamó con cariño “tío mágico”.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante publicó una fotografía del querido miembro de su familia materna y le dedicó un emotivo mensaje.

La reflexión de Claudio Michaux

“Muchas veces conté historias sobre mi ‘tío mágico‘, el tío Ramón. La persona mágica del lado materno de la familia que leía las cartas y me spoileaba el futuro. Estaba casi ciego, pero describía lugares y personas con misterioso detalle”, escribió.

“La mitad de mi vida consistió en seguir sus consejos, apoyado por sus astros y sus arcángeles y sus protectores y sus santos”, recordó.

Michaux también dedicó un emotivo agradecimiento que conmovió a sus seguidores en redes sociales.

“Solo quisiera darle las gracias y si donde está hay abrazos; entonces uno de esos, con palmadas en la espalda y apretados como deben ser”, señaló.

“Me quedo con un montón de dudas; las certezas se las lleva usted. Este año, me regaló un angelito más“, concluyó.