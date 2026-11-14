Detienen a gendarme en Antofagasta por permitir salidas irregulares de condenados con reclusión nocturna

El funcionario de Gendarmería falsificaba los registros de asistencia, simulando la entrada y salida de aquellos que cumplían reclusión y arresto nocturno.

Un funcionario de Gendarmería fue detenido durante la madrugada de este sábado en Antofagasta tras ser acusado de permitir la salida no autorizada de personas condenadas a cumplir reclusión y arresto nocturno.

De acuerdo a la Oficina Regional de Investigación Criminal (Oricrim), la detención se dio luego de que el gendarme falsificara los registros de entrada y salida de aquellos que debían ejecutar sus respectivas medidas cautelares impuestas por la justicia.

Según lo informado por la institución, el funcionario se encontraba cumpliendo sus labores en el ex Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Antofagasta.





El sujeto habría actuado registrando los ingresos a partir de las 22:00 y las salidas a las 6:00 horas, simulando el cumplimiento de las resoluciones judiciales de los condenados en el recinto.

La irregularidad fue detectada a través de fiscalizaciones internas de Gendarmería, cuyos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar las acciones penales correspondientes.

Una vez efectuado el control de detención, el Juzgado de Garantía resolvió ampliar la detención por 72 horas, ordenando su ingreso al Complejo Penitenciario de Antofagasta.

En paralelo, la institución inició un sumario administrativo y el proceso de llamado a retiro del funcionario involucrado.