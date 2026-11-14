Bancada del Frente Amplio rechazó dichos de diputados Rodríguez y Araya: “Todos merecemos respeto”

Parlamentarias del FA abordaron el tenso debate protagonizado por los diputados Javiera Rodríguez y Cristián Araya en medio de la discusión del Presupuesto 2027, saliendo también en defensa de la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón.

Parlamentarias del Frente Amplio dedicaron una carta abierta en reacción a la actitud de legisladores republicanos durante la tramitación del Presupuesto 2027.

En el comunicado abordaron el episodio protagonizado por la diputada Javiera Rodríguez y secundado por su compañero republicano Cristián Araya, el cual tildaron de “vergonzoso”.

En esa misma línea, la bancada del FC manifestó su apoyo a la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, quien terminó por censurar al diputado Araya por no acatar su orden directa en medio del tenso debate.

“Ossandón había pedido a Araya cumplir los acuerdos de conducta, después de que nos llamara ‘carroñeros de la desgracia’ a quienes defendemos los recursos de la salud pública para tratamientos del cáncer y nos enviara ‘a llorar a la FIFA'”, señalaron.





“Tenemos profundas diferencias políticas con la vicepresidenta, pero cuenta con nuestro respeto y solidaridad frente a esta ofensiva. Estaba cumpliendo su responsabilidad”, enfatizaron en el comunicado.

Reacciones a tenso debate

Posteriormente, el diputado republicano Luis Sánchez escribió “Quien quiere respeto, que se lo gane” en sus redes sociales, en apoyo a su compañero de bancada, hecho que también fue abordado por el FA.

“Creíamos que compartíamos un acuerdo elemental: todas las personas merecemos respeto por el solo hecho de serlo. No necesitamos ganárnoslo con un cargo ni con adhesión política”.

“A Ossandón, además, ni la vicepresidencia de la Cámara ni su habitual defensa del gobierno le evitaron el maltrato. Su “falta” fue ponerle un límite a un diputado del partido del presidente. Al parecer, para Sánchez, el respeto requiere también obsecuencia.

“Pensábamos que la polarización de la Cámara era entre izquierda y derecha. Empezamos a creer que la diferencia es más básica: algunas entendemos el respeto como un mínimo para convivir; otros, como un premio por darles la razón“, concluyeron.

Lee la carta completa acá: