Granizos gigantes sorprendieron en Córdoba: estas son las impactantes imágenes de la tormenta

Habitantes del sector General Roca, en Argentina, dejaron evidencia de la magnitud de los granizos que cayeron durante el sistema frontal.

Una intensa tormenta se registró en distintos puntos de la provincia de Córdoba, Argentina, con un sistema frontal que dejó calles anegadas, fuertes ráfagas de viento y enormes granizos.

Las precipitaciones se desarrollaron tras un día de altas temperaturas, cuya máxima alcanzó los 36,7 grados y una sensación térmica de 41,4 grados, según datos del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional.

En ese contexto, habitantes del sector General Roca registraron la caída de granizos de gran tamaño, algunos de los cuales alcanzaron un peso de 154 gramos.





Una instancia donde, además, se evidenció la caída de 45 milímetros de agua en un corto periodo de tiempo.

Según información preliminar, no se registran personas heridas como consecuencia de este fenómeno meteorológico, más si se presentaron daños en algunos vehículos.

Por su parte, el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba advirtió que las condiciones de inestabilidad se mantendrían hasta el sábado. En línea con esto, el SMN señaló que las tormentas de mayor intensidad se producirán durante la madrugada.