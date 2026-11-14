14/ 11/ 2026 15:18

Trágico accidente en Colina: funcionario de Gendarmería murió tras quedar bajo un minibús

Un funcionario de Gendarmería falleció y otro resultó gravemente herido tras un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado en las inmediaciones de la autopista General San Martín, en Colina. En el hecho estuvieron involucrados un minibús y dos motocicletas conducidas por los gendarmes, uno de los cuales murió en el lugar tras quedar bajo el vehículo mayor, mientras que el segundo fue trasladado al SAR de Colina fuera de riesgo vital. Según información policial, el conductor del minibús señaló que no advirtió la presencia de las motocicletas. Por instrucción del Ministerio Público, la SIAT de Carabineros quedó a cargo de investigar las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades.