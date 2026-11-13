Cámara despachó Presupuesto 2027 al Senado: luz verde a Seguridad y rechazan fondos de seis carteras

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó los gastos variables de Minería, Segegob y Mujer, entre otras carteras. El Senado revisará el proyecto la próxima semana.

Tras una extensa jornada de tramitación, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el Presupuesto 2027 al Senado cerca de las 6:17 de la mañana de este viernes.

En la última votación de partidas, la Sala respaldó los recursos de Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales y el Tesoro Público.

En Seguridad Pública, el oficialismo destacó el aumento de 7% en los recursos para reforzar a las policías y Gendarmería, esta última con el mayor incremento.

Desde la oposición, en tanto, pidieron más fondos para la Agencia Nacional de Ciberseguridad y cuestionaron las rebajas en el Plan contra el Crimen Organizado y en programas como Seguridad Rural y Denuncia Seguro.





¿Qué fondos rechazó la Cámara?

Durante la tramitación, la Sala rechazó los gastos variables de Minería, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y Mujer y Equidad de Género. Lo mismo ocurrió con Interior, Educación y Cultura.

En el caso de Ciencias, los recursos habían quedado fuera en la Comisión Mixta de Presupuestos y el Ejecutivo no presentó indicaciones para reponerlos.

La Cámara también rechazó la asignación al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contemplada en la partida del Tesoro Público.

En el articulado, la Sala desestimó la solicitud del gobierno para endeudarse por hasta US$25 mil millones.

El proyecto pasará ahora a segundo trámite en el Senado, donde será revisado la próxima semana.

Según informó la Cámara, la mayoría de los rechazos buscó que el Ejecutivo reevalúe las asignaciones propuestas, ya que el Congreso carece de facultades para aumentar esos montos.