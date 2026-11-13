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Temblor hoy 13 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Este viernes 13 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, viernes 13 de noviembre, en Chile

  • Magnitud: 2.6
  • Hora: 07:11 horas
  • Epicentro: 101 km al E de Paihuano
  • Profundidad: 17 km

 

  • Magnitud: 3.4
  • Hora: 04:41 horas
  • Epicentro: 60 km al SO de Arica
  • Profundidad: 19 km

 

  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 04:36 horas
  • Epicentro: 35 km al N de Tocopilla
  • Profundidad: 41 km

 

  • Magnitud: 3.4
  • Hora: 02:25 horas
  • Epicentro: 28 km al N de San Pedro de Atacama
  • Profundidad: 147 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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