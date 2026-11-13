Temblor hoy 13 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este viernes 13 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, viernes 13 de noviembre, en Chile

Magnitud: 2.6

2.6 Hora: 07:11 horas

07:11 horas Epicentro: 101 km al E de Paihuano

101 km al E de Paihuano Profundidad: 17 km

Magnitud: 3.4

3.4 Hora: 04:41 horas

04:41 horas Epicentro: 60 km al SO de Arica

60 km al SO de Arica Profundidad: 19 km

Magnitud: 3.5

3.5 Hora: 04:36 horas

04:36 horas Epicentro: 35 km al N de Tocopilla

35 km al N de Tocopilla Profundidad: 41 km