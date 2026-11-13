Temblor hoy 13 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 13 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, viernes 13 de noviembre, en Chile
- Magnitud: 2.6
- Hora: 07:11 horas
- Epicentro: 101 km al E de Paihuano
- Profundidad: 17 km
- Magnitud: 3.4
- Hora: 04:41 horas
- Epicentro: 60 km al SO de Arica
- Profundidad: 19 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 04:36 horas
- Epicentro: 35 km al N de Tocopilla
- Profundidad: 41 km
- Magnitud: 3.4
- Hora: 02:25 horas
- Epicentro: 28 km al N de San Pedro de Atacama
- Profundidad: 147 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.