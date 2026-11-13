13/ 11/ 2026 07:26

Explosión deja tres víctimas fatales en Santiago: víctimas serían una pareja y su hijo de 6 años

Una explosión y posterior incendio en el primer piso de un edificio ubicado en la intersección de Longaví con San Dionisio, en la comuna de Santiago, dejó como saldo a tres personas fallecidas: una pareja de entre 30 y 40 años y su hijo de aproximadamente seis años. De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho se habría originado presuntamente por una acumulación de gas al interior del inmueble. Vecinos del sector relataron haber escuchado dos explosiones consecutivas antes de que se desatara el fuego envolvente.