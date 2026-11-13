Oferta del gobierno divide a camioneros: qué se acordó y quiénes siguen en paro

La CNTC y la CNDC respaldaron una rebaja de hasta $150 por litro de diésel y una mayor devolución del impuesto específico. Transportistas independientes anunciaron que seguirán movilizados.

La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), quienes no han participado de la movilización de transportistas, llegaron a un acuerdo este jueves con el gobierno tras reunirse en La Moneda con el biministro Claudio Alvarado y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La oferta contempla una rebaja de hasta $150 por litro de diésel , prevista para la próxima semana.

Por qué los camioneros independientes mantienen las protestas

Transportistas independientes y gremios de buses interurbanos cuestionaron la representatividad de las confederaciones que cerraron el acuerdo y anunciaron que mantendrán las movilizaciones.

André Alarcón, vocero de No + TAG, no suscribió a esta resolución y afirmó: “Tuvimos una reunión ahora donde no se pudo llegar a un acuerdo. Lamentablemente, el Gobierno no está ofreciendo nada con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo”.

Ante la continuidad de las protestas, el Ejecutivo advirtió que podría invocar la Ley de Seguridad del Estado contra quienes bloqueen rutas.

El presidente de la CNDC, Juan Araya, defendió las medidas acordadas y aseguró que “siempre el foco nuestro ha estado en defender al pequeño camionero”.





Qué incluye la oferta del gobierno a los camioneros

Además de la rebaja en el precio del diésel, el acuerdo aumenta los porcentajes de recuperación del impuesto específico a ese combustible hasta diciembre de 2027. La devolución quedaría distribuida en tres tramos según la facturación de las empresas:

90% para las empresas que facturen hasta 6.000 UF .

para las empresas que facturen hasta . 65% para las que facturen más de 6.000 UF y hasta 20.000 UF .

para las que facturen más de y hasta . 50% para las que superen las 20.000 UF.

El Ejecutivo también se comprometió a impulsar con suma urgencia un proyecto de ley para reajustar las tarifas del transporte de carga y establecer pagos por los tiempos de espera durante las operaciones de carga.





A continuación, revisa todas las medidas del gobierno: