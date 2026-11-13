Oferta del gobierno divide a camioneros: qué se acordó y quiénes siguen en paro
La CNTC y la CNDC respaldaron una rebaja de hasta $150 por litro de diésel y una mayor devolución del impuesto específico. Transportistas independientes anunciaron que seguirán movilizados.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), quienes no han participado de la movilización de transportistas, llegaron a un acuerdo este jueves con el gobierno tras reunirse en La Moneda con el biministro Claudio Alvarado y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
La oferta contempla una rebaja de hasta $150 por litro de diésel, prevista para la próxima semana.
Por qué los camioneros independientes mantienen las protestas
Transportistas independientes y gremios de buses interurbanos cuestionaron la representatividad de las confederaciones que cerraron el acuerdo y anunciaron que mantendrán las movilizaciones.
André Alarcón, vocero de No + TAG, no suscribió a esta resolución y afirmó: “Tuvimos una reunión ahora donde no se pudo llegar a un acuerdo. Lamentablemente, el Gobierno no está ofreciendo nada con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo”.
Ante la continuidad de las protestas, el Ejecutivo advirtió que podría invocar la Ley de Seguridad del Estado contra quienes bloqueen rutas.
El presidente de la CNDC, Juan Araya, defendió las medidas acordadas y aseguró que “siempre el foco nuestro ha estado en defender al pequeño camionero”.
Qué incluye la oferta del gobierno a los camioneros
Además de la rebaja en el precio del diésel, el acuerdo aumenta los porcentajes de recuperación del impuesto específico a ese combustible hasta diciembre de 2027. La devolución quedaría distribuida en tres tramos según la facturación de las empresas:
- 90% para las empresas que facturen hasta 6.000 UF.
- 65% para las que facturen más de 6.000 UF y hasta 20.000 UF.
- 50% para las que superen las 20.000 UF.
El Ejecutivo también se comprometió a impulsar con suma urgencia un proyecto de ley para reajustar las tarifas del transporte de carga y establecer pagos por los tiempos de espera durante las operaciones de carga.
A continuación, revisa todas las medidas del gobierno:
- Revertir la última alza de $39 pesos en gasolinas y $42 pesos en el diésel, lo cual se corregirá con una iniciativa de ley que ya fue ingresada en la Cámara de Diputadas y Diputados.
- Disminuir el precio del diésel de manera adicional en $100 pesos más por litro, en atención al alza significativa que ha sufrido este combustible en los últimos meses.
- Suspender las alzas de tarifas de combustibles hasta el 31 de marzo de 2027.
- Impuesto negativo. Se elimina la obligación para los transportistas de enterar el débito en el F29 por el impuesto específico cuando este es negativo. Se genera una cuenta de compensación, y se compensa una vez que se genere impuesto específico positivo.
- Mantener y renovar el impuesto al diésel para todo el año 2027. En torno a este punto, el Gobierno explicó que se reducirán a 3 los tramos y los dos primeros se fusionarán en uno solo.