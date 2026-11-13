“No alcancé a llegar a esos chistes”: Luis Slimming reaccionó a inesperada agresión en show en Arica

El comediante no lució heridas ni moretones y adelantó en un video que el caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones. “Me tiró unos combos, yo le tiré otro, combos iban, combos venían”, relató.

Tras la inesperada golpiza que recibió cuando recién iniciaba una presentación en Arica, el propio Luis Slimming actualizó su estado de salud y reveló detalles del episodio que provocó la cancelación del show.

A través de sus redes sociales, y tras largos minutos de preocupación e incertidumbre, el comediante abordó lo ocurrido y dijo estar en buenas condiciones, luciendo un aspecto sin heridas ni moretones.

“¿Cómo están amigos? Oye, para la gente que está preocupada, estoy bien, estoy bien. Un loco se subió al escenario… no a partir de ningún chiste, ah“, partió aclarando.

Continuó: “Yo también dije: ‘¿pero cuál fue el que lo ofendió?’. No alcancé a llegar a esos chistes, no había llegado ni a los camioneros todavía“, precisó en el breve video.

Luego, Slimming explicó que “ se subió una persona, media curada, me tiró unos combos , yo le tiré otro, combos iban, combos venían, y nada”. “Ahora fui a la PDI, está todo ya ahí en manos de la justicia“, precisó.

Finalmente, agradeció a toda la gente que expresó su preocupación y entregó un adelanto de lo que serán sus próximas actuaciones: “En los próximos shows se vienen buenos chistes, parece“, remató.

Caso quedó en manos de la PDI

Cabe destacar que, a raíz de lo ocurrido, se informó que todas las personas que adquirieron sus entradas para el show podrán solicitar la devolución del dinero a través de Ticketpro.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y los inconvenientes ocasionados a todas las personas que asistieron al evento”, señalaron desde la organización del evento.

La agresión, como bien mencionó el artista, motivó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), pues la institución informó que detectives de Arica adoptaron un procedimiento en flagrancia.

Un antecedente fue que los funcionarios policiales que presenciaron lo ocurrido se encontraban fuera de servicio. “Oficiales policiales que presenciaron el hecho en su tiempo libre, detuvieron al agresor”, comunicó la policía civil.