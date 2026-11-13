“Todavía estoy tiritando”: testigo cuenta cómo fue la agresión a Luis Slimming en pleno show

La joven asistió al espectáculo del comediante en Arica y “quedó en shock” tras el ataque de un sujeto desconocido. “Llegó un tipo y lo golpeó sin previo aviso ni nada”, relató en un video.

La agresión al comediante Luis Slimming en el Hotel Antay de Arica causó gran impacto entre los asistentes al show. Así lo relató una joven que publicó un video a los pocos minutos del tenso momento.

“Es la primera vez que vengo a un show de Luis Slimming y quedó la grande”, partió diciendo Cata Belén, influencer y maquilladora de Arica, a través de un reel en Instagram.

La espectadora contó que seguía estremecida por lo que acababa de presenciar. “ Te juro que todavía estoy como tiritando de lo que pasó. Llegó un tipo y lo golpeó sin previo aviso ni nada”, dijo.

La asistente grabó su relato mientras el público se retiraba tras la suspensión del espectáculo. “Cancelaron el show, obviamente, pero quedé para la embarrada. Toda la gente se está yendo, estamos todos en shock”, agregó.





Policías de franco detuvieron al agresor

Detectives de la PDI que estaban entre el público en su tiempo libre detuvieron en flagrancia al hombre que subió al escenario.

En tanto, Slimming fue trasladado a un servicio de urgencias y, más tarde, aseguró en sus redes sociales que se encontraba bien.

“¿Cómo están, amigos? Oye, para la gente que está preocupada, estoy bien, estoy bien. Un loco se subió al escenario… no a partir de ningún chiste, ah“, dijo en una historia en Instagram.

“ Se subió una persona, media curada, me tiró unos combos , yo le tiré otro, combos iban, combos venían, y nada”. “Ahora fui a la PDI, está todo ya ahí en manos de la justicia“, precisó.