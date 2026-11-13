¿Se podrá dormir hoy? El caluroso pronóstico para este viernes que dejará contentos a veranistas

Con una mañana marcada por neblinas matinales en la costa y chubascos aislados en los extremos del país, el meteorólogo Eduardo Sáez detalló qué zonas del país enfrentarán esta jornada máximas de hasta 33 °C.

Las lluvias parecen haber quedado de lado, al menos por esta semana, para dar paso a altas temperaturas que durante las noches han obligado a los hogares a buscar estrategias para tener un buen dormir.

Para la tranquilidad de los fanáticos del calor, este clima veraniego se mantendrá por algunos días. Este viernes el calor se tomará la mayor parte del territorio con cielos despejados y termómetros que bordearán los 30°.

“A buscar estrategias, porque yo creo que hasta los veranistas la están pasando mal“, comentó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, en su pronóstico para esta jornada.

Calor en zona central

La zona central sufrirá una calurosa jornada este viernes con máximas sobre los 30° desde Los Ángeles hasta Valparaíso , acompañadas de nubes altas y delgadas concentradas entre Maule y Biobío.

En la capital, tras una mínima de 15° y una mañana despejada con 15,9°, se espera escasa nubosidad a media tarde con máximas que alcanzarán entre los 32° y 33°.

Por su parte, la costa central presentará temperaturas mucho más moderadas en comparación con los valles, llegando a los 19° en Valparaíso y bordeando los 26° en la ciudad de Concepción.

Cielos despejados en el norte

En el caso del litoral norte, este amaneció completamente cubierto neblina desde Arica hasta La Serena, registrando incluso lloviznas suaves y niebla que ingresó hasta los valles de Coquimbo y Atacama.

Sin embargo, para la tarde se esperan quiebres parciales de nubosidad en el borde costero, dando paso a un cielo prácticamente despejado y presencia de nubes altas en los sectores interiores de la zona.

Las máximas marcarán 26° en Arica e Iquique, 24° en Antofagasta, cerca de 20° en La Serena, 28° en Vicuña y 35° en Pozo Almonte,.

Chubascos aislados en el extremo sur

En la región de La Araucanía comienza a disiparse la niebla matinal presente en diversos sectores, dando paso a una jornada estable con temperaturas máximas que superarán los 24 °C en Valdivia.

Estas tardes agradables se extenderán hacia el sur hasta el archipiélago de Chiloé, sector donde además se espera el ingreso de algo de nubosidad durante la tarde.

En el extremo austral del país, específicamente en la región de Magallanes, se pronostica la caída de precipitaciones muy aisladas y de escasa cantidad a lo largo de la jornada.