Tras acuerdo parcial con transportistas: Arrau anuncia que “Carabineros actuará” para liberar rutas

Las movilizaciones en las principales rutas del país se mantienen pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y algunas agrupaciones de camioneros.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que aplicará todos los mecanismos que establece la ley para normalizar el tránsito en las principales rutas del raíz por el paro de transportistas y camioneros.

Esto luego que el Gobierno confirmada un acuerdo con la Confederación de Transportistas Fuerza Norte y de la Confederación de Camioneros Centro-Sur de Chile, además de dos agrupaciones no movilizadas: la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).

Pese a esto, las rutas permanecen bloqueadas debido al rechazo al acuerdo por parte de las bases de la agrupación del norte, además de camioneros independientes, buses interurbanos, furgones escolares, taxis, entre otros.





Ministro Arrau adelanta acciones por paro

A través de X, el secretario de Estado se refirió a las protestas al asegurar que la administración del presidente Kast “demostró su disposición al diálogo y alcanzó un acuerdo con representantes”.

“Pero el derecho a manifestarse no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse”, continuó.

Por esta razón, adelantó Arrau, “la ley se va a cumplir y Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público“.