Bono de $30 mil por hijo: cuándo es el próximo pago y quiénes pueden recibirlo

El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez se entrega de forma automática. Revisa quiénes pueden acceder, qué grupo recibirá el próximo pago y cómo consultar con tu RUT.

El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, conocido como bono de $30 mil por hijo, es un aporte estatal que se entrega por cada niño o niña que cumpla los requisitos.

El Instituto de Previsión Social (IPS) paga el aporte en una sola cuota y de forma automática, sin necesidad de postular.

La entrega del dinero en general comenzó el 11 de septiembre de 2026 y se dirigió principalmente a familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) con niños y niñas de hasta 13 años.

El beneficio también contempla a menores bajo cuidado alternativo familiar y a recién nacidos que cumplan las condiciones establecidas por ley.

¿Quiénes pueden recibir el bono de $30 mil por hijo?

Niños y niñas de hasta 13 años que, al 1 de junio de 2026 , pertenecían al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

que, al , pertenecían al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Niños y niñas de hasta 13 años bajo cuidado alternativo familiar , como familias de acogida, familia extensa o adultos de confianza. El pago corresponde a quien tenía su cuidado legal al 1 de junio de 2026 , sin requisito de vulnerabilidad.

, como familias de acogida, familia extensa o adultos de confianza. El pago corresponde a quien tenía su cuidado legal al , sin requisito de vulnerabilidad. Madres de niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, ambas fechas incluidas, que al 1 de junio de 2026 pertenecían al 80% más vulnerable del RSH.





¿Cuándo es el próximo pago del bono de $30 mil por hijo?

El próximo pago se realizará después del 15 de marzo de 2027 y corresponderá a las madres del grupo de recién nacidos que cumplan los requisitos.

La ley establece que el IPS entregará el aporte una vez confeccionada la nómina de beneficiarias, por lo que el día exacto del pago aún está por definirse.

¿Cómo consultar con tu RUT si te corresponde el bono?

A través de la plataforma oficial del bono de $30 mil por hijo, ingresa con tu RUT y ClaveÚnica.