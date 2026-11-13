Lo obligaron a correr y lo mataron: detienen a joven acusado de ejecutar a adolescente de 16 años en Buin

Según la reconstrucción de la escena, la víctima de 16 años, junto a un amigo de 19, fueron sustraídos, trasladados hasta un sitio eriazo y obligados a correr mientras los secuestradores les disparaban.

La Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención un segundo involucrado en el caso del joven venezolano que fue secuestrado y luego ejecutado en Buin en septiembre pasado.

Según consignó BioBioChile, el detenido es un adolescente chileno de 17 años, quien fue aprehendido durante la madrugada de este viernes.

El operativo corresponde a la segunda detención por el caso, cuyas víctimas fueron el joven de 16 años asesinado y un amigo de 19 años que logró sobrevivir. Ambos fueron secuestrados desde una fiesta en Puente Alto y trasladados hasta Buin.

Tras conocerse los hechos, la PDI junto al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía realizaron las pericias en el lugar del crimen y tomaron el testimonio clave del amigo de la víctima para reconstruir la dinámica de los hechos.





Víctimas fueron obligadas a correr

Los hechos ocurrieron el día 27 de septiembre, cuando las víctimas fueron sustraídas de una fiesta, maniatadas y obligadas a subir a un vehículo que las trasladó hasta un costado de la autopista Acceso Sur en Buin.

Una vez se detuvieron, fueron obligados a descender del vehículo y correr por un sitio eriazo mientras los atacantes le dispararon al menos tres veces al adolescente venezolano, causándole la muerte

El testimonio del sobreviviente fue clave para dar con el paradero de este segundo detenido, quien habría sido la persona que percutó los disparos. La primera detención fue la de una mujer de 30 años, quien fue identificada como la dueña del automóvil en el que trasladaron a las víctimas.