Prisión preventiva para acusada de secuestrar y ejecutar a adolescente de 16 años en Buin

Según la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, dos jóvenes fueron abordados en Puente Alto y trasladados a un sitio eriazo en Buin, donde les dispararon.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la región Metropolitana obtuvo la prisión preventiva para una mujer imputada por el delito de secuestro con homicidio, en el marco de la investigación por el asesinato de un adolescente de 16 años en la comuna de Buin.

La imputada fue formalizada este jueves ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, tribunal que decretó la medida cautelar al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Al respecto, la fiscal de ECOH , Marcela Adasme, confirmó la resolución judicial. “La imputada fue formalizada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto por el delito de secuestro con homicidio, se otorga un plazo de investigación de 120 días y quedó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva”, destacó.





@ECOH_FiscaliaRM obtuvo prisión preventiva en contra de una mujer, como coautora, en el secuestro con homicidio de un NNA, quien se encontraba en una fiesta en Pte. Alto y fue llevado a Buin, donde le dieron muerte. El tribunal decretó 120 días de investigación. https://t.co/oJIAs0wJja — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) October 15, 2026

Secuestro con homicidio de adolescente en Buin

El hecho ocurrió la noche del sábado 26 de septiembre, cuando dos jóvenes de 16 y 19 años se encontraban en una fiesta en la comuna de Puente Alto.

En ese lugar, fueron abordados por un grupo de desconocidos, quienes los sacaron por la fuerza del recinto y los obligaron a subir a un vehículo.

Posteriormente, ambos fueron trasladados hasta un sitio eriazo en Buin. Una vez allí, los individuos los obligaron a descender del automóvil y a correr por el terreno antes de dispararles.

El adolescente de 16 años recibió tres impactos de bala y falleció en el lugar, mientras que su acompañante logró sobrevivir al ataque.