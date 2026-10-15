Black Friday 2026 ya tiene fecha: Revisa los días del evento y las claves para una buena compra

Ante este panorama, es importante planificar tus compras con anticipación y tomar en cuenta una serie de recomendaciones para garantizar una experiencia de compra segura y satisfactoria

El Black Friday 2026 en Chile ya tiene fecha confirmada: el esperado evento de promociones comenzará el próximo viernes 27 de noviembre, según la información publicada en su sitio web oficial.

Aunque esta nueva campaña se extenderá entre el 27 y el 30 de noviembre , desde la organización aclararon que cada comercio participante podrá definir sus propios horarios y duración.

Para estar preparados, varios comercios suelen activar sus ofertas a partir de las 00:00 horas. Por lo mismo, la recomendación principal es revisar con anticipación las condiciones del sitio oficial.

La iniciativa cumplirá su decimocuarta edición reuniendo a cientos de marcas en www.blackfriday.cl. Al igual que el CyberDay, ofrecerá descuentos en miles productos y servicios.

Una oportunidad para adelantar compras de fin de año

Al realizarse a pocas semanas de Navidad, el evento también representa una gran oportunidad para planificar y adelantar gastos, y adquirir con anticipación los regalos navideños.

Además de tecnología y vestuario, las ofertas permitirán organizar fin de año, pues muchas personas aprovechan la fecha para planificar los festejos de Año Nuevo y las vacaciones de verano.

Consejos para una buena compra

Comparar precios es una de las mejores formas de aprovechar el Black Friday: antes de tomar una decisión, revisa diferentes tiendas y verifica que el descuento sea real.

Plataformas como Knasta, SoloTodo y Descuentoff permiten comparar precios entre distintos comercios y son una excelente herramienta para asegurarte de obtener el mejor precio.

También es útil cotizar con anticipación, creando una lista de los productos que te interesan y verificando sus precios actuales para detectar verdaderas rebajas durante el evento.

Finalmente, evita caer en estafas que prometen ofertas demasiado buenas para ser verdad. Desconfía de precios excesivamente bajos en productos de alta demanda y confirma que el vendedor sea de confianza.