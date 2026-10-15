Prestigiosa revista elige al Valle de Cochamó uno de los 41 “destinos infravalorados” del mundo

“Las montañas de granito con cumbres nevadas alimentan una gran cantidad de cascadas y las numerosas rutas de senderismo y escalada satisfacen incluso a los visitantes más aventureros”, destacó la revista Time Out.

El sobreturismo global impulsa a miles de viajeros a buscar destinos menos populares para sus vacaciones, marcando una clara tendencia hacia el turismo tranquilo, sostenible y de naturaleza abierta.

Frente a esta búsqueda, la prestigiosa revista Time Out presentó su ranking actualizado con los destinos “más infravalorados” del mundo para recorrer de forma responsable en 2027.

La selección fue elaborada por editores expertos y cronistas de viaje globales que visitaron cada lugar, recomendando sitios tranquilos que buscan promover un turismo consciente.

Entre las 41 ubicaciones seleccionadas a nivel global, el Valle de Cochamó, situado en la Región de Los Lagos en Chile, logró posicionarse en el lugar 29 del listado .

Time Out comparó el valle con el famoso Parque Nacional Yosemite por sus imponentes paredes de granito, cumbres nevadas, cascadas, bosques inmaculados y rutas de escalada.

A diferencia del parque norteamericano, Cochamó limita su acceso a solo 90 visitantes al día y ofrece alojamientos como el Refugio Cochamó, accesible solo tras un día de caminata.

Los otros destinos del mundo destacados por la publicación

El ranking mundial de la revista está encabezado por la región montañosa de Bucovina en Rumania, célebre por sus monasterios medievales y paisajes de gran atractivo visual.

Le siguen los parques y formaciones de Dakota del Sur en Estados Unidos, además de las ciudades asturianas en España, destacadas por su gastronomía, playas y arquitectura.