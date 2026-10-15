El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 reunirá a destacadas modelos y artistas internacionales en una nueva edición del icónico desfile. Revisa a qué hora comienza, quiénes se presentarán y cómo verlo gratis y en vivo desde Chile.

El mundo de la moda se prepara para una nueva edición del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, el tradicional desfile de la reconocida marca de lencería que combinará pasarela, música en vivo y la participación de destacadas modelos internacionales.

El espectáculo se realizará este domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California, y tendrá entre sus principales atractivos las presentaciones de Tate McRae, Megan Thee Stallion, Megan Moroney y KATSEYE.

Entre las modelos que serán parte de la pasarela destacan Gigi Hadid, Ashley Graham y Alex Consani, quienes se sumarán a una jornada que busca reunir moda y entretenimiento en un mismo escenario.





¿A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Chile?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California. Según el horario anunciado, el desfile comenzará a las 16:30 horas del Pacífico (PT), equivalentes a las 19:30 horas de la costa este de Estados Unidos (ET).

Para quienes quieran seguir el evento desde Chile, la transmisión en vivo está programada para las 20:30 horas .

¿Qué artistas se presentarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

Uno de los puntos destacados de esta edición será su programación musical, integrada exclusivamente por mujeres.

Cuatro artistas de distintos estilos estarán a cargo de acompañar los momentos más importantes de la pasarela.

Las artistas confirmadas son:

Tate McRae

Megan Thee Stallion

Megan Moroney

KATSEYE

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¿Cómo ver gratis y en vivo el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 desde Chile?

Quienes quieran ver el desfile desde Chile podrán hacerlo totalmente gratis a través de las plataformas digitales oficiales de Victoria’s Secret.

La transmisión completa estará disponible en el canal oficial de YouTube de Victoria’s Secret, además de sus cuentas de Instagram y TikTok, donde también se compartirán contenidos relacionados con el evento.