“Lo encontró una vecina”: Magdalena Max-Neef reveló la causa de muerte de Gabriel Prieto y sus últimos momentos

La actriz se enteró de la noticia porque un vecino de Gabriel llamó a una radio donde tenía un amigo periodista y él se comunicó con ella, informando el fallecimiento.

Este jueves, la actriz Magdalena Max-Neef habló sobre la muerte de su amigo y colega, Gabriel Prieto, revelando su causa de muerte.

Además, Max-Neef relató los últimos momentos del actor que murió el pasado 11 de octubre.





Revelan causa de muerte de Gabriel Prieto

En conversación con Álvaro Sanhueza para su podcast TV Sanhueza, Magdalena confesó: “Él estaba en un departamento nuevo, donde nadie lo conocía; había llegado hace como un mes y medio”.

En esa misma línea, agregó: “Cuando le vino… finalmente fue un ataque cardíaco; había bajado a la conserjería a buscar unos remedios. Dicen que lo vieron caminando bien a maltraer”.

“Subió al segundo piso, donde estaba su departamento, caminó y no alcanzó a entrar; se sintió mal, se sentó en el suelo y se desvaneció. Lo encontró una vecina y no sabía qué hacer o a quién llamar”, comentó Max-Neef.

En ese momento, el actor habría estado sin documentos, ni celular porque había bajado a la conserjería.

Finalmente, Magdalena confesó que se enteró del deceso porque la contactó un vecino de Gabriel que había llamado a una radio donde tenía un amigo periodista, quien le ayudó a conseguir su número para comunicar lo sucedido.