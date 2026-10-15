PDI detiene a mujer por crimen en Buin: Joven fue secuestrado y ejecutado

La mujer fue detenida en Macul y se le acusa de participar en el secuestro del joven venezolano de 16 años.

Una mujer de 30 años, fue detenida por la Policía de Investigaciones por estar implicada en el secuestro y homicidio de un adolescente ocurrido a finales de septiembre en Buin.

Radio Bío Bío señaló que la detenida fue identificada como Francisca Ortiz Pérez, quien era seguida por la Brigada de Homicidios y fue capturada en la comuna de Macul.

Se agregó que a la imputada se le acusa de participar en el secuestro del joven, quien fue abordado junto a un amigo por terceros, quienes los habrían maniatado y obligado a subir a un vehículo.

Posteriormente, fueron trasladados hasta Buin, donde los hicieron descender y correr hacia un sector de terreno abierto. Ahí, los atacantes dispararon contra el adolescente de 16 años, quien murió en el lugar debido a las lesiones. Mientras que el segundo involucrado sobrevivió.





Revelan posible motivo del crimen

El citado medio indicó que tras las diligencias se presume una posible deuda por drogas como el móvil detrás del crimen del joven venezolano.

Se espera que la detenida pase a control de detención este jueves, mientras se intenta ubicar a un segundo implicado.