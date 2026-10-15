Reconocida exchica Mekano atraviesa complejo estado de salud: Fue fotografiada internada en una clínica

“Tenemos que decirle a la gente lo que tienes para que todos aporten un granito de arena”, dijo Rosemarie Dietz, quien publicó la información.

Este jueves, la exchica Mekano, Ruth Gamarra, causó preocupación en redes sociales, luego de que se publicara una fotografía suya en una clínica capitalina.

La modelo paraguaya aparece hospitalizada y fue su amiga, Rosemarie Dietz, quien compartió la imagen, asegurando que Ruth atraviesa un complejo momento.





¿Qué pasó con Ruth Gamarra?

A través de su cuenta de Instagram, Rosemarie escribió: “Te amo, Ruth Gamarra, todo saldrá bien. Sé fuerte. Te amo, amiga de mi alma”.

En esa misma línea, agregó: “Sé que lo estás pasando difícil y mal. Pronto te ayudaremos en todo y Dios, que nunca nos abandona”.

“Tenemos que decirle a la gente lo que tienes para que todos aporten un granito de arena a mi amiga, que tiene que ser operada y que la amo con mi alma”, aseguró Dietz.

Luego, agregó: “¡Por favor! Pronto sabrán más detalles”; sin embargo, Gamarra no reposteó dicho mensaje.

En la imagen, Ruth aparece con la bata clínica y una vía intravenosa en la mano mientras está acostada en una camilla.

Gamarra no se ha referido al tema ni ha entregado detalles de su estado de salud, pero sí promocionó en las últimas horas su perfil en una plataforma de contenido para adultos.

Es importante recordar que en 2024, la modelo fue internada de urgencia tras sufrir necrosis en las cabezas femorales a raíz de una lesión antigua en la cadera.

Dicho perfil fue creado el mismo año en que ella sufrió la necrosis, para poder pagar las dos intervenciones a las que fue sometida en dicho periodo y para poder costear un tratamiento que le permitiera caminar sin muletas.

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