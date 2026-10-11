Muere Gabriel Prieto, destacado actor chileno de televisión y teatro, a los 65 años

La Corporación de Actores y Actrices de Chile confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Su legado ya es parte de nuestra historia”, expresó el gremio.

Este domingo se confirmó el fallecimiento del actor Gabriel Prieto a sus 65 años tras una destacada trayectoria en teatro y televisión.

La Corporación de Actores y Actrices de Chile dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo una sentida dedicatoria.

Prieto fue uno de los fundadores de la compañía Teatro Aparte y participó en recordadas producciones como Los Títeres, Brujas, Dama y Obrero y Casado con Hijos.

“ Hoy lo despedimos con profunda pena, gratitud, admiración y, sobre todo, mucho amor. Su legado ya es parte de nuestra historia”, expresó el gremio de actores.

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Complicación de salud que enfrentó Gabriel Prieto tras contagiarse de COVID-19 en 2022

El 1 de octubre de 2022, Gabriel Prieto fue internado en la UCI del Hospital Luis Tisné, debido a una falla multisistémica derivada del COVID-19.

Su situación se vio agravada producto de la preexistencia de diabetes. Por lo que el actor permaneció alrededor de un mes en coma inducido.

Luego de sobrevivir, Prieto compartió con Chileactores una reflexión sobre el amor y la importancia de expresar los sentimientos: “Tenemos que decirle a la gente que queremos que la queremos, no hay que perder tiempo”.