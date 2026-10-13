El dolor de María José Quiroz tras muerte de Gabriel Prieto: Se quebró al recordar su última interacción

La integrante de El Club de la Comedia desclasificó su última conversación con el fallecido actor, quien murió el pasado domingo a los 65 años. “Me empecé a cuestionar muchas cosas”, afirmó entre lágrimas.

La actriz y comediante María José Quiroz se emocionó hasta las lágrimas al recordar a Gabriel Prieto, reconocido actor chileno que falleció el pasado domingo a los 65 años.

En conversación con Página 7, la integrante de El Club de la Comedia compartió algunas anécdotas de su amistad con Prieto y confesó que se quedó con la sensación de no haber compartido más tiempo con él.

“Él me había escrito hace poquito para mi cumpleaños, me mandaba fotos de él y hablábamos”, recordó Quiroz, quien reconoció que dejó algunos mensajes sin responder.

“Después pasó un rato y ya no le respondí. Después sentí como que debería haberle respondido, me empecé a cuestionar muchas cosas ”, expresó visiblemente afectada.

La actriz también destacó que, pese al dolor de su partida, el encuentro de familiares, amigos y colegas permitió reencontrarse con personas que no veía hace años. “Él está reuniendo esto, que es súper bonito a la vez”, comentó.





La emotiva anécdota que recordó María José Quiroz

Durante la conversación, Quiroz también recordó una particular confesión que Gabriel Prieto le hizo cuando trabajaban junto a Felipe Izquierdo.

“Estábamos montando un funeral y el Gabito, nunca se me va a olvidar, me dijo: ‘A mí me encantaría fingir mi funeral’”, relató.

Ante su sorpresa, el actor le explicó el motivo: “Para ver quién va a mi funeral y ahí comprobar quién me quiere de verdad”.

Según recordó, Prieto constantemente buscaba muestras de cariño de sus cercanos. “Siempre a mí me decía: ‘¿Me querí’? ¿Me querí’?’. Y yo: ‘Sí, Gabo’. ‘¿Pero me querís?’”, contó.

Por lo mismo, la masiva presencia de personas que llegaron a despedirlo adquirió un significado especial para la comediante. “Yo ahora le decía: ‘¿Viste? ¿Viste que se cumplió?’”, expresó emocionada.

“Todos vamos a llegar ahí al funeral, pero toda la gente que ha venido y todos los que te queremos. Dejó una huella increíble”, agregó.

Finalmente, al ser consultada sobre qué le diría a Gabriel Prieto si tuviera una última oportunidad, María José Quiroz reconoció: “Me habría juntado antes con él. Quizás armado algo para trabajar de nuevo juntos, pero los tiempos, las distancias, yo vivo fuera”.

“Pero se lo dije todo, se lo dije todo acá, se lo dije todo el otro día. Y él sabía”, concluyó.