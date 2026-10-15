“No es necesario ser amigo de un fiscal”: José Antonio Neme responde a críticas por formalización tras accidente vehicular

“Tengamos ciertos conceptos claros para no instalar debates absurdos”, aseguró el periodista, quien podría llegar a un acuerdo reparatorio.

Este jueves, José Antonio Neme lanzó un descargo tras las críticas en su contra luego de que se diera a conocer que será formalizado por cuasidelito de lesiones graves.

Todo esto a raíz del accidente de tránsito que protagonizó el pasado 7 de agosto en la comuna de Las Condes.





¿Qué dijo José Antonio Neme?

Al respecto, a través de un extenso video en su cuenta de Instagram, Neme cuestionó los comentarios que ha recibido y explicó algunos términos legales.

“Yo no sé quién les dijo a algunos panelistas de farándula, algunos colegas periodistas, que uno va a la cárcel cuando se produce una infracción de tránsito, incluso aunque tenga un resultado de lesiones para un tercero. ¿De dónde sacaron eso?”, comenzó diciendo.

En esa misma línea, argumentó que cuando no hay consumo de sustancias ni adulteración de documentos y se presta ayuda a la víctima, el tribunal otorga una salida alternativa.

“Son conceptos de derecho básicos que cualquier ciudadano debería considerar (…) No es necesario ser amigo de un fiscal ni ser parlamentario, ni político, ni periodista, ni actor, ni futbolista, ni nada” , argumentó.

Esta vía alternativa puede ser una salida reparatoria de común acuerdo o, en su defecto, una suspensión condicional, según indicó el periodista, para que el sistema se concentre en los delitos y no en los cuasidelitos.

“Yo no hago las leyes, me someto a ellas y una infracción de tránsito, imprudencia, accidente, distracción, irresponsabilidad o como lo llamen, cuando no hay alcohol o drogas, no aplica para inyección letal”, arremetió José Antonio.

Neme agradeció el apoyo y agregó: “A quienes reclaman, pueden tomar la 68 y dejar sus inquietudes en la oficina de partes del Congreso”.

“Tengamos ciertos conceptos claros para no instalar debates absurdos”, concluyó, y su registro fue compartido por la cantante Fran Maira, quien también enfrenta una situación judicial similar.

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